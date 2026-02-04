Politisk strid om p-platser på Dalarö 

- Annons -

Oppositionen i Haninge stödjer öbornas krav på att få behålla de reserverade parkeringsplatserna på Dalarö. Nu kommer Petri Salonen (C) väcka frågan i fullmäktige.

Petri Salonen deltog tillsammans med Calle Melin (S) och Petar Kotljarevski (V) vid ett möte om parkeringsplatserna som hölls i Tullhuset på Dalarö i söndags.

– Jag har blivit kontaktad av de boende på Kymmendö som uttrycker en djup oro för konsekvenserna, skriver Petri Salonen i sin interpellation.

– Flera beskriver att kommunen – steg för steg – klipper av deras sista fungerande band till fastlandet.

Nu arbetar Carin Flemström, styrelseledamot i Dalarö Utö Ornö Socialdemokraterna, med att få ett möte med kommunledningen.

Sammanlagt rör det sig om 23 parkeringsplatser på Kroksplan och 10 i Fiskarhamnen på Dalarö som kommunen vill göra om från förhyrda till allmänna.

De reserverade parkeringsplatserna på Dalarö är viktiga både för öborna och andra småföretagare.

Även innan det nya beslutet att helt ta bort de förhyrda parkeringarna från och med första april 2026 har det varit ont om fasta parkeringar på Dalarö.

Ett par veckor innan mötet i Tullhuset skickade de fastboende på Kymmendö, Fåglarö, Korsholmen, Dalarö skärgård samt de företagare som berörs på Dalarö ett brev till kommunstyrelsen i Haninge.

I brevet pekar de på kommunen ansvar att tillhandhålla p-platser för företagare och öbor och hänvisar bland annat till kommunallagen.

– Till att börja med vill vi att uppsägningstiden förlängs för de förhyrda parkeringsplatserna, säger Mona Wahlström, fastboende på Kymmendö, som fortsätter:

– Sedan vill vi att kommunen ska redovisa på vilka grunder de tar beslutet och vilka alternativ de kan erbjuda oss.

”Skärgårdsbor upprörda över det mesta”

Sven Gustafsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Haninge kallar de reserverade parkeringsplatserna på Dalarö för en ”förmån” och avfärdar protesterna mot kommunens uppsägning med att ”skärgårdsbor bli upprörda för det mesta”.

I en intervju med nyhetskanalen Riks fortsätter han:

– Den bakomliggande konflikten är att de inte längre har förmånen till en privat parkeringsplats som vi olagligen, eller kommunen olagligen, har tillhandahållit tidigare. Man får inte upplåta allmän plats till enskilda.

– Det är klart att jag skulle väl också försöka in i det sista och få behålla den här förmånen utan att behöva göra någonting själv.

– De får lägga manken till lite. Det finns säkert jättemånga möjligheter att fixa en parkeringsplats på fastlandet.