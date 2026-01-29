Miljonsmäll för Skärgårdsstiftelsen 

- Annons -

Skärgårdsstiftelsen riskerar att förlora flera miljoner efter konkursen för Gålö Skärgårdskrog och Stugby AB. Det är bland annat uteblivna hyresintäkter, städning och rivning av förfallna byggnader.

Anläggningen vid Badhusviken på östra Gålö – som ägs av Skärgårdsstiftelsen, men har arrenderats av Gålö Skärgårdskrog och Stugby sedan 2008 – har haft det kärvt med ekonomin under flera år.

Restaurangen stängde för några år sedan. De arton stugorna hyrdes ut till socialförvaltningen.

I maj förra året gick arrendatorns bolag i konkurs.

– De har inte fått fart på verksamheten säger Mats Tryselius, förvaltningschef på Skärgårdsstiftelsen

– Det har varit många som kontaktat oss om förhållandet på området, men vi har inte kunnat göra något eftersom anläggningen varit utarrenderad.

Enligt Mats Tryselius har stiftelsen under flera år försökt få arrendatorn att ta sitt ansvar för underhåll och drift av anläggningen. Nu återtar Skärgårdsstiftelsen anläggningen i befintligt skick.

– Vid konkursen var husen fullständigt överbelamrade med saker. Utanför stod gamla bilar och vrak. Vi har varit tvungna att ta dit firmor för att rensa upp allting.

I Gålö Skärgårdskrog och Stugbys årsredovisning för 2024 skriver bolaget att omsättning och vinst minskat kraftigt 2024 och in på 2025 främst för att hyresintäkterna från stugorna i många fall uteblivit.

Enligt bolaget berodde de minskade intäkterna på att socialtjänsten införde hårdare regler för att betala ut hyresbidrag till hyresgästerna.

Skärgårdsstiftelsen har nu fordringar på 4,5 miljoner kronor på konkursboet. Mats Tryselius säger att det är ”ytterst tveksamt” om det finns några tillgångar kvar.

– Å andra sidan är det svårt att säga hur mycket av fodringarna vi själva får stå för. Vi vet inte vad vårt försäkringsbolag kommer att ta på sig eller vad arrendatorns försäkring inkluderar.

– Men visst – det kommer att kosta en del för oss att ta tillbaka anläggningen, men samtidigt får vi nu möjlighet att göra något bra med området.

Fakta/SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS FODRINGAR PÅ KONKURSBOET

1. Förfallen hyra period 2025-01-01 – 2025-06-30: 198 846 kronor inklusive moms.

2. Städning av området och stugor: 456 097 kr inklusive moms.

3. Skärgårdsstiftelsens självrisk i samband med brand 2024-12-18: 573 000 kronor.

4. Förlust för utebliven hyresintäkt t.om. avtalstidens utgång: 994 230 kr inklusive moms.

5. Rivning av byggnader och anläggningar efter vanvård, enligt offert: 2 362 500 inklusive moms.