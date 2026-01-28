Hopp om att bristerna på Ljusterö skola nu åtgärdas

- Annons -

I Skolinspektionens tillsyn hösten 2025 framgick att det förekom dagliga kränkningar och våld på Ljusterö skola. Kommunen genomför nu åtgärder, men en förälder Skärgården pratat med säger att skolledningen känt till problemen under lång tid.

I oktober förra året genomförde Skolinspektionen en tillsyn vid Ljusterö skola. En lång rad allvarliga brister framkom under tillsynen. Bland annat riktade Skolinspektionen kritik mot att skolan inte försökt rekrytera behörig lärare i textilslöjd för läsåret 2025/2026. Vid tillsynen framgick även att tre elever som lärare befarade inte skulle uppnå kriterierna inte blivit anmälda till rektorn för utredning av särskilt stöd, vilket ska göras. Flera elever som ändå blev anmälda utreddes aldrig. Skolinspektionen kunde inte heller se om skolan hade plan mot kränkande behandling vilket enligt skollagen ska finnas. Vid inspektionen berättade lärare att kränkningar sker dagligen, men att inte alla kränkningar anmäls, vilket lärare är skyldiga att göra. Under senaste 12-månadersperioden har skolan mottagit 24 anmälningar om kränkande behandling.

Skolinspektionen kunde även konstatera att det i vissa klasser fanns elever som upprepade gånger störde ordningen och hade gjort så under lång tid. Många av dem hade inte utretts för att få särskilt stöd. Enligt skollagen har rektorn en skyldighet att utreda och sätta in åtgärder kring elever som under längre tid stör ordningen.

– Österåkers kommun välkomnar granskning av skolor i kommunen. De brister som framhölls i rapporten var huvudsakligen kända och ett arbete hade påbörjats för att hantera dem när inspektionen genomfördes, säger Hampe Klein (M), ordförande i Utbildningsnämnden.

Föräldrar i Österåkers skärgård har tidigare vid flera tillfällen lyft problemen på skolan. Har ni lyssnat på kritiken?

– I samband med att inspektionen genomfördes tillträdde en ny rektor. Det är nu enligt uppgift en god dialog mellan vårdnadshavare och skolans ledning. De ordningsproblem som lyftes fram i rapporten har skolans ledning arbetat med under hösten i dialog med vårdnadshavare.

Sophie Tyrsköld, förälder med barn på Ljusterö skola, välkomnar den nya rektorn och beskriver en tydlig skillnad i bemötande sedan ledarskiftet. Samtidigt är hon starkt kritisk till hur kommunens skolledning hanterat hennes barns behov av stöd under tidigare år. Enligt Sophie Tyrsköld har både tidigare rektor och kommunens skolchefer varit väl medvetna om situationen, men trots upprepade kontakter och mejlkonversationer har svar uteblivit eller löften om återkoppling aldrig infriats.

– Det som varit mest frustrerande är inte skolan eller personalen, utan att skolcheferna haft full insyn i situationen utan att agera. Det fanns ingen fungerande väg vidare när rektor inte tog ansvar. Det är ett huvudmannaproblem, inte ett skolproblem, säger Sophie Tyrsköld.

Hon betonar att hon har stort förtroende för skolan och för den nuvarande rektorn, men menar att rapporten från Skolinspektionen bekräftar det föräldrar i skärgården länge försökt påtala: att kommunen brustit i sitt ansvar för att säkerställa att lagstadgat stöd faktiskt når barnen.