Håll igen på valfläsket och öppna öronen

KRÖNIKA.

Det är valår. Snart kommer de haglande: de fagra löftena, de stora satsningarna, de snabba lösningarna. Pressmeddelandena kommer att stå som spön i backen. Alla vill visa handlingskraft och vinna röster.

Men jag skulle vilja föreslå en annan strategi i år, särskilt för den politiker som vill få skärgårdsbornas förtroende: tagga ner med de vackra orden. För en gångs skull handlar det nämligen inte om fler visioner, utan om något mycket enklare – och mycket svårare. Att lyssna.

Det finns några tecken på att detta är hett just nu. På Björkö har kommunen nyligen dragit igång ett platsutvecklingsprojekt. Sådana poppar upp med jämna mellanrum, men här tycks man klokt nog börja i rätt ände och komma ut med ganska blanka blad och fråga först, istället för att visa färdiga powerpoints över hur de egna tjänstemännen tänkt. Man låter öborna själva forma sina visioner över hur Björkö ska se ut om 20 år, och försöker snarare stötta den processen än att fylla den med innehåll. “Det öppna förhållningssättet har varit väldigt uppskattat” säger Örjan Grönlund, som är engagerad i projektet genom Björkö–Arholma hembygdsförening.

I radioprogrammet Skärgårdsröster, vars inspelning jag gästade förra veckan och som går att läsa mer om längre fram i denna tidning, står både kommunal- och regionpolitiker i kö för att få vara med. Men den som hade tänkt sig ett partipolitiskt kampanjande i detta forum får tji.

Reglerna är tydliga: Det ska handla om sakfrågor och fakta. Det som sägs ska gå att lita på. Och konceptet tycks vara väldigt uppskattat bland lyssnarna.

Den 19 februari ordnar trafikantföreningen en politikerutfrågning om skärgårdstrafiken, där alla regionens partier är representerade. Också där finns en möjlighet att göra något annat än vanligt: att inte bara prata, utan faktiskt lyssna på dem som lever med konsekvenserna av besluten varje dag. Ta chansen att gå dit, och notera vilka av panelisterna som kanske inte hörs mest, utan snarare vilka som verkar genuint intresserade av att förstå problemen. De som uttrycker sig med lite fler ? och lite färre !

Skärgårdsbor är inte i första hand ute efter fler storsatsningar, fler fina ord eller fler visioner som aldrig når längre än till valaffischen. Man vill bli tagen på allvar. Man vill bli hörd och förstådd. Man vill att de beslut som fattas bygger på genomarbetade underlag baserade på fakta, och på kunskap om skärgårdens särart.

Så snälla politiker – skippa valfläsket i år. Kom istället med öppna öron, öppna sinnen och blanka blad. Våga ta lite mindre plats själva. Det vore kanske den mest radikala reformen av alla.