Björköbor formar framtiden 

- Annons -

Hur ska Björkö se ut om 20 år? Det är den fråga som nu samlar boende, föreningar och kommunen i ett nytt platsutvecklingsprojekt på ön. Förra helgen hölls ett öppet stormöte på ICA där omkring 50 Björköbor kom och gick för att dela sina tankar om vad som gör ön unik och vad som behövs för framtiden.

Initiativet kommer från Norrtälje kommun, som tillsammans med konsulter startat ett platsutvecklingsprojekt i tre delar av kommunen: Björkö, Edsbro och Grisslehamn. Syftet är att ta tillvara på erfarenheter från levande landsbygder och hitta sätt att stärka dem på lång sikt.

– Kommunen kom inte med färdiga svar, utan med frågor. Vad behövs här? Vad saknas? Det öppna förhållningssättet har varit väldigt uppskattat, säger Örjan Grönlund, som är engagerad i projektet genom Björkö–Arholma hembygdsförening.

På Björkö har tre föreningar varit drivande i startskedet: Björkö–Arholma hembygdsförening, Medborgarhusföreningen och Björkö konstnod. Men ambitionen är att arbetet ska omfatta hela ön.

– Det är lätt att fastna i enskilda lösningar, som att det behövs fler bostäder. Men då måste man först fråga sig varför. Vi vill börja med en gemensam vision: hur vill vi att Björkö ska vara i framtiden? När vi vet det blir det också lättare att se vilka steg som behövs längs vägen, säger Örjan Grönlund.

Under det öppna mötet fick besökarna skriva ner vad som är det bästa med Björkö och vad som saknas för att göra platsen ännu bättre att bo på. Svaren ska nu sammanställas och ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Att mötet hölls just i ICA-butiken var ingen slump.

– Det är vår självklara mötesplats året runt. Naturen är fantastisk, men för vardagen är ICA helt avgörande. Därför kändes det naturligt att ses just där, säger Örjan Grönlund.

Björkö beskrivs av de engagerade som en bygd i positiv rörelse, med starkt föreningsliv och många som gärna tar initiativ. Samtidigt finns erfarenheter av tidigare dialoger som runnit ut i sanden – något man nu vill undvika.

– Vi är väldigt bra på att ordna evenemang och få saker att hända. Men att formulera en långsiktig vision är svårare. Här kan kommunen hjälpa till, inte genom att styra, utan genom att stötta och hålla ihop helheten.

Nästa steg blir att arbetsgruppen analyserar det material som samlats in och ser hur arbetet kan delas upp i olika spår. Förhoppningen är att visionen ska bli ett levande verktyg snarare än bara ett dokument.

– Det handlar om att sätta en riktning, och så kan vi på något spretigt sätt röra oss i den riktningen.

Projektet fortsätter under våren, och fler Björköbor kommer att bjudas in när arbetet tar nästa steg.